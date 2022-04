W Mysłowicach zaginęły siostry. Wyszły do szkoły i nadal nie powróciły do domu AKTUALIZACJA Mateusz Czajka Karolina Kos

W czwartek, 28 kwietnia, w Mysłowicach zgłoszono zaginięcie dwóch nastolatek. Dziewczynki miały wyjść do szkoły. Niestety do chwili obecnej siostry nie wróciły do domu i wciąż nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Sprawę bada Policja. Informacje będą aktualizowane.