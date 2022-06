Upały w Mysłowicach, jak radzić sobie z wysokimi temperaturami, przed czym ostrzegają strażacy?

Lato na dobre zagościło w naszym mieście. Nie sygnalizuje nam tego, tylko kalendarz, ale i stale rosnąca temperatura. Według synoptyków ostatnie trzy dni czerwca zaliczą się do upałów, kiedy to temperatura będzie większa, niż 30 stopni Celsjusza a dokładniej przewiduje się 33/34 stopnie Celsjusza.

W trakcie upału należy nawadniać organizm, unikać kawy oraz alkoholu

Strażacy zastrzegają, że przy takich temperaturach dzieci oraz osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeśli to konieczne to tylko z nakryciem głowy, ważne jest również nawadnianie organizmu w szczególności napoje niegazowane oraz niespożywanie alkoholu, kawy oraz napojów słodkich, które wpływają na odwadnianie organizmu. Będąc w domu, w szczególności po stronie nasłonecznionej powinniśmy zamknąć okna oraz zasłonić żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczenia a okno otwierać wieczorem, kiedy to temperatura jest niższa.