Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Mysłowice, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Mysłowic

Przegląd tygodnia: Mysłowice, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W związku z wojną na Ukrainie coraz więcej chętnych zgłasza się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypominamy co zrobić, by zostać terytorialsem oraz ile można zarobić, służąc w formacji. Zobaczcie, jak się zgłosić do słuzby oraz ile wynosi uposażenie.

ROZRYWKA. Śląskie kluby prześcigają się w organizowaniu imprez z okazji Dnia Kobiet. 8 marca wypadł w tym roku we wtorek, tak więc imprezy były już niejednokrotnie w poprzedni weekend. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądała zabawa w jednym z największych klubów na Śląsku, a mianowicie w katowickim klubie Pomarańcza. Zobacz zdjęcia.