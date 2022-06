Twoje dziecko wyrusza na obóz lub kolonie, zadbaj o jego bezpieczeństwo i sprawdź autokar przed wyjazdem

Okres wakacyjny dla mundurowych

Wakacyjny czas to okres, który kojarzy się z odpoczynkiem. Jednak dla policji jest to okres zmożonej pracy. Mundurowi zapewniają sprawne i bezpieczne przemieszczanie się podróżnych. W tym celu sprawdzą u kierowców znajomość przepisów ruchu drogowego, przestrzeganie limitu prędkości, stan trzeźwości, używanie pasów bezpieczeństwa oraz stanu technicznego pojazdu, co tyczy się głównie pojazdów przewozowych takich jak autokary.