Turniej pierwszej pomocy wśród szkół podstawowych, jak zakończył się „Młody Ratownik”?

Na świecie niemal co chwile ktoś zostaje poszkodowany. Mogą to być wypadki przy pracy, komunikacyjne, spowodowane zwykłą aktywnością fizyczną czy całkowicie niespodziewanym zdarzeniem. Wiele z tych niebezpieczeństw może skutkować utratom życia, szczególnie jeśli w porę nie pomożemy. Tutaj kluczową rolę odgrywa pierwsza pomoc, dzięki której można ograniczyć negatywne skutki wypadku czy skrócić czas od zdarzenia do przyjazdu pomocy medycznej.