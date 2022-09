Trójkąt Trzech Cesarzy w Mysłowicach - jedno z najważniejszych historycznych miejsc w województwie śląskim

Trójkąt Trzech Cesarzy — geografia i historia

Trójkąt Trzech Cesarzy jest jednym z najważniejszych miejsc nawet nie tylko Mysłowic, ale samego województwa śląskiego. Spowodowane jest to jego historią.

W miejsce zwanym Trójkątem Trzech Cesarzy stykała się granica trzech mocarstw: Austrii (Jęzor), Niemiec (Niwka, Modrzejów) oraz Prus (Mysłowice). Z geograficznego punktu widzenia jest to miejsce, gdzie Czarna Przemsza i Biała Przemsza łączą się, płynąc razem pod jedną nazwą: Przemsza.

Obelisk Pamięci upamiętniający byłą granicę trzech cesarstw.



Szymon Kwiatkowski

Kiedyś było to miejsce, które miało wielkie znaczenie polityczne oraz gospodarcze. W 1873 roku cesarz Austrii Franciszek Józef I, car Rosji Aleksander II oraz cesarz Niemiec Wilhelm II utworzyli tzw. Związek Trzech Cesarzy. Do 1914 roku w miejsce to przyjeżdżała masa turystów, głównie z Górnego Śląska i Niemiec. Według szacunków mogło to być nawet 6 tysięcy osób tygodniowo.