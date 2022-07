Tragiczny wypadek na parkingu w Mysłowicach. Został przygnieciony przez samochód! Co tam się wydarzyło?

Wypadek w Mysłowicach. W dzielnicy Bończyka, mężczyzna został przygnieciony przez samochód

Dnia 4 lipca w dzielnicy Bończyk niedaleko kościoła pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach przy ulicy Mieczysława Jastruna doszło do wypadku. W lasku pomiędzy ulicą Bończyka a ulicą Kazimierza Wielkiego znajduje się dziki parking.

Mężczyzna znajdujący się w tym obszarze był w trakcie naprawy swojego samochodu. W tym celu użył on lewarka, którym podniósł częściowo pojazd. Najprawdopodobniej złe ułożenie narzędzia połączone z nierówną nawierzchnią spowodowało, że samochód spadł na mężczyznę. Do pomocy wysłana została straż pożarna oraz lotnicze pogotowie ratunkowe jednak nie udało się go uratować.