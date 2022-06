Szybsza i sprawniejsza pomoc dla osób starszych, na czym polega akcja Koperta Życia na Śląsku?

Akcja Koperta Życia

Akcja skierowana jest do osób starszych i schorowanych. Często z uwagi na swój stan zdrowia osoby te nie są w stanie udzielić potrzebnych służbą informacji, przez co ta pomoc jest utrudniona. W przypadku walki o ludzkie życie liczą się sekundy stąd pomysł na wprowadzenie koperty życia.

Na czym to polega?

Plastikowa koperta zostaje umieszczona na lodówce, ważne, żeby była w widocznym miejscu. W niej zawarte są wszystkie informacje o posiadanej chorobie, przyjmowanych lekach, uczuleniach czy uwagach lekarza. Dodatkową ważną informacją jest podany numer do osoby kontaktowej, która zostanie powiadomiona o np. przewiezieniu pacjenta do szpitala. Jak czytamy na stronie policji w Mysłowicach: