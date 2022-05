Straż miejska oraz policja będą patrolować miasto na rowerach, sprawdź gdzie można ich zobaczyć

Na dworze coraz cieplej nic tylko korzystać z pogody. Rower czy hulajnoga elektryczna może być świetnym zamiennikiem transportu na przykład do pracy. Wychodzi to zdrowiej i dla nas jak i dla środowiska.

Patrole policji na rowerach

Z takiego samego założenia wyszli mysłowiccy policjanci. Na ulicach naszego miasta możemy zaobserwować patrole policji i straży miejskiej, które poruszają się właśnie na rowerach. Głównie takie patrole możemy zobaczyć na terenach zielonych takich jak parki, okolice zbiorników wodnych czy właśnie trasy rowerowe. Mundurowi poruszać się będą na rowerach wszędzie tam, gdzie dojazd radiowozem jest utrudniony a dojście pieszo zbyt czasochłonne.

Ma to być też ułatwienie komunikacji ze służbami. Na co dzień ciężko porozmawiać z funkcjonariuszem jadącym samochodem a tak będzie to o wiele łatwiejsze. Zainteresowany mieszkaniec może podejść do policjanta czy strażnika miejskiego poprosić o pomoc, interwencje w różnych sprawach czy przekazać swoje obawy dotyczące zagrożenia w wybranym miejscu.