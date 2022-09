Sprzątanie Świata w Mysłowicach. ZOMM posprzątał tereny wokół kąpieliska Hubertus

Podczas spaceru w Mysłowicach można zauważyć leżące śmieci na trawie, pod ławkami czy na ulicach. Głównie są to zużyte papierki, opakowania po artykułach spożywczych, puste butelki czy zgniecione puszki. Jest to zjawisko dość powszechne i widoczne wszędzie, nie tylko w naszym mieście.

Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata w Mysłowicach

Wzorową postawę pokazał tu Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice wraz z pracownikami Sephory. 18 września grupa podjęła się sprzątania terenów wokół kąpieliska Hubertus. Pogoda pozostawiała dużo do życzenia, a mimo to frekwencja dopisała, co pozwoliło zebrać liczbę ponad 20 worków śmieci.