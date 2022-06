Sobótka na Fali czyli liczne warsztaty, ciekawa muzyka i klimat słowiańskości. Szymon Kwiatkowski

Liczne warsztaty, ciekawa muzyka i klimat słowiańskości czyli Sobótka na Fali. Już 25 czerwca od godziny 18.00 do północy odbędzie się impreza nawiązująca do nocy świętojańskiej. Plecenie wianków, tańce przy ognisku oraz słowiańskie legendy to tylko kilka z przygotowanych atrakcji.