Śniadanie na polanie dobiegło końca, jakich atrakcji doświadczyliśmy przez ostatnie miesiące?

25 września na Górce Słupeckiej miało odbyć się ostatnie już Śniadanie na polanie w Mysłowicach. Plany jednak pokrzyżowała niesprzyjająca pogoda. Amarantus Sklep i Kawiarnia, Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach oraz Urząd Miasta Mysłowice wspólnie organizowali przez to lato na Górce Słupeckiej cykliczne wydarzenie, które powtarzało się co tydzień.

Śniadanie na polanie

Śniadanie na polanie dobiegło końca. W tym roku była to już trzecia edycja wspólnych spotkań w dzielnicy Brzęczkowice. Rozpoczęła się ona na początku wakacji, a dokładniej pierwsze śniadanie odbyło się 3 lipca i potrwać miało do końca września. Ostatni miesiąc nie był jednak idealnym czasem do zorganizowania tytułowego śniadania. Przez zimny wiatr i nieustający padający deszcz niedzielne spotkania musiały zostać odwołane. Ostatnie raz, kiedy mogliśmy cieszyć się zorganizowanymi atrakcjami oraz wypoczynkiem w parku był 4 września.