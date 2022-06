Śniadanie na polanie czyli chwila relaksu w każdą niedziele. Na czym polega i co może nas czekać?

W Mysłowicach mamy miejsca, gdzie można przyjść i wypocząć. Spacer po Promenadzie czy odpoczynek na ławeczce w Parku Zamkowym to zdecydowanie jedne z miejsc w naszym mieście gdzie można na spokojnie zebrać myśli i uciec na chwile od trudów codzienności. Park Słupna czy kąpielisko Hubertus to miejsca, gdzie warto się udać zawsze, jak jest nam gorąco a o to w ostatnie dni nie ciężko.

Górka Slupecka

,,Śniadanie na polanie"

Chyba nikogo nie dziwi więc fakt, że właśnie to miejsce zostało wybrane do wydarzenia ,,Śniadanie na polanie". Już w niedziele 3 lipca od godziny 9.00 do godziny 13.00 odbędzie się wydarzenie, które ma być powtarzane co tydzień. Organizatorzy zachęcają do wspólnego śniadania podczas którego, będziemy mogli odpocząć na własnym kocyku i zjeść przygotowany przez nas wcześniej posiłek lub zakupić takowy w zorganizowanych wcześniej stoiskach. Wydarzenie ma potrwać, nawet do końca września jednak wszystko zależy tu od pogody.