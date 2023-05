Śmiertelny wypadek w Mysłowicach. 27-letni pijany kierowca z Ukrainy usłyszał zarzuty

Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło 1 maja ok. godziny 18. Kierujący peugeotem 27-letni obywatel Ukrainy, jadąc ulicą Mikołowską w kierunku Katowickiego Giszowca, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do panujących warunków na jezdni, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Śląska Policja