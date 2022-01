Ścieżki rowerowe do 6 km od Mysłowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Zapowiadała się słoneczna sobota więc postanowiłem "odwiedzać" kilka zbiorników wodnych. Po drodze przejeżdżając lasami zrobiłem mały rekonesans aby przyjrzeć się grzybkom. Nawet parę znalazłem a grzybiarzy nie :-) . Lecz dzisiaj jest czas na rower więc zrobiłem parę zdjęć i w drogę. Traskę po części zapożyczyłem od użytkownika Traseo ale nie pamiętam od kogo :-( . Polecam ją przejechać w porze suchej, gdzie znajdziecie trochę asfaltu i bezdroży - dla każdego coś miłego. 77% traski to bezdroża. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 6 km od Mysłowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Traska jak zwykle prowadzi bezdrożami około 54%. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż szlak rowerowy czarny w Chrzanowie to już historia. Szlak przestał istnieć, chociaż można jeszcze spotkać w niektórych miejscach oznaczenia szlaku. Generalnie nadaje się wyłącznie do odnowienia. Szlak malowniczy z wieloma przewyższeniami. W słoneczny dzień można podziwiać nasze góry :-). Łączna wysokość podjazdów 974.00 m.

Tym razem bardziej asfaltowo - 45% drogi. Skusiłem się na wyjazd chęcią sprawdzenia niebieskiego szlaku pieszego Powstańców Śląskich. Szlak wg mapy biegnie od Bytomia aż do Gliwic. Cóż niestety stwierdzam z przykrością, że szlak jest tak słabo oznaczony, iż zgubić się na nim to żadna sztuka :-) . W paru miejscach bez maczety nie należy się zapuszczać :-) Szkoda, że ten szlak został zapomniany i raczej nie wróżę mu przyszłości. Gdyby nie mapa to nie miałbym żadnych szans, chociaż częściowo ten szlak przejechać. Pierwszego kapcia również zaliczyłem - ach ten asfalt :-) - zło konieczne :-). Łączna wysokość podjazdów 843.09 m.

