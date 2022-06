Ścieżki rowerowe do 6 km od Mysłowic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 czerwca?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Mysłowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 6 km od Mysłowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Mysłowic warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w okolicy Mysłowic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Mysłowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Pustynia Błedowska-Pogoria-Sosnowiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 96,59 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 1 711 m

Suma zjazdów: 1 691 m Dominik poleca trasę rowerzystom z Mysłowic Trasa średnio wymagająca ale bardzo ciekawa.Trasa prowadzi przez teren bardzo zróżnicowany pod względem nawierzchni.Jest wiele fajnych miejsc do zobaczenie więc nie ma czasu na nudę.Warto troszkę pokręcić się po rynku w Sławkowie,a wracając z pustyni proponuję pyszną rybkę w hodowli pstrąga,kierując się w stronę Chruszczobrodu polecam napełnić butelkę wodą ze żródła Jana a na koniec kąpiel w jeziorze Pogoria III jak pogoda pozwoli.Myślę,że trasa jest super i godna polecenia.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Goczałkowickiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 143,86 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 400 m

Suma zjazdów: 1 389 m Aza poleca trasę rowerzystom z Mysłowic Lekko, łatwo i przyjemnie - tak można opisać traskę. Zaplanowałem objechać Jezioro Goczałkowickie, największy akwen wodny w moim zasięgu :-) Traska prowadzi szlakami rowerowymi i mało uczęszczanymi drogami. Już od Szopienic wpadamy na żółty rowerowy, następnie na Dolinie Trzech Stawów trzymamy się czerwonego i z małymi modyfikacjami trafimy do Czarkowa. Stąd dojedziemy do Zbiornika Łąka a następnie do miejscowości Strumień - ładny ryneczek. Następnie objeżdżamy południową część jeziora Goczałkowickiego by dostać się na wał i w pełni podziwiać ogrom akwenu. Następny przystanek to Pszczyna - malownicze miasto z wieloma zabytkami. Z Pszczyny wpadamy na niebieski rowerowy w kierunku Tychów. Niestety od Czułowa musiałem zmienić plany i jak najszybciej kierować się ku domowi. Padający deszcz pokrzyżował mi plany. 68% traski to bezdroża,

🚲 Trasa rowerowa: Szlakami i nie tylko... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 119,57 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 165 m

Suma podjazdów: 1 744 m

Suma zjazdów: 1 720 m Trasę rowerową mieszkańcom Mysłowic poleca Aza Traska w 80% wiedzie szlakami turystycznymi, które częściowo pokrywają się ze szlakami rowerowymi. Najtrudniejszy moment to szlak zielony przed Ciągowicami, który niestety jeszcze trochę i zniknie :-( Szlak jest zaniedbany i trudny do przebycia - około 400m. Zaznaczyłem na mapie to miejsce. Jeżeli przebrniecie ten punkt to reszta jest jak przysłowiowa bułka z masłem. Łączna wysokość podjazdów 872.09 m.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mysłowic

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski szlak pieszy z centrum Jaworzna do stawów Groble Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,52 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 056 m

Suma zjazdów: 1 060 m Aza poleca trasę mieszkańcom Mysłowic

Aby przyzwyczaić cztery litery do dłuższych przejażdżek trzeba zacząć od mniejszych :-) . I tym razem padło na niebieski szlak pieszy, który prowadzi z centrum Jaworzna do stawów Groble. Początek szlaku powinien znajdować się w okolicy oddziału PTTK ale nie znalazłem :-( Pierwszy znak zobaczyłem 500 m dalej. Z oznakowaniem niestety jest fatalnie. Przebieg szlaku trochę się rozmijał z rzeczywistością :-) czyli przebiegał w dwóch miejscach inaczej niż na mapie. Końca szlaku również nie uświadczyłem. Trochę to smutne, że oznakowania szlaków, w szczególności pieszch, przegrywają z czasem...

Tym razem wygrał asfalt około 48 km po utwardzonym.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa słoniątko :-) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 1 109 m

Suma zjazdów: 1 112 m Aza poleca trasę rowerzystom z Mysłowic

Piękna pogoda pozwoliła na koleją wycieczkę ścieżkami rowerowymi, duktami leśnymi itp. Traska przypomina słonia z uniesioną trąbą, więc stąd jej nazwa :-). Można zobaczyć kilka fajnych miejsc, np. bunkry; wspaniałą przyrodę o tej porze, a także pozostałości po obiektach przemysłowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście traskę polecam przejechać w porze suchej :-).Traska przebiega w 54 kilometrach po nawierzchni utwardzonej (ścieżki rowerowe, drogi asfaltowe itp.).

