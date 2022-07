Rynek w Mysłowicach, jak wygląda i prezentuje się serce miasta?

Rynek w Mysłowicach kiedyś

Kiedyś mysłowicki rynek nie był tylko miejscem do zabawy i miłego spędzania czasu. Niegdyś było to kluczowe miejsce do przeprowadzania uroczystości. Podczas 20-lecia międzywojennego organizowano tam różne uroczystości państwowe, przekazywano sprzęt militarny, przeprowadzano przysięgi wojskowe oraz inne wydarzenia o charakterze narodowym. Podczas II wojny rynek został przejęty przez władze niemieckie, przez co udekorowany został w symbole III Rzeszy oraz portret Adolfa Hitlera a kilka lat później w tym samym miejscu, wieszane były portrety Józefa Stalina.