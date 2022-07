Rozpoczęcie sezonu ,,Śniadanie na polanie" jak wyglądało pierwsze w tym roku śniadanie na Górce Słupeckiej?

Śniadanie na polanie

W każdą niedzielę od 9.00 do 13.00 będziemy mogli cieszyć się wypoczynkiem w miejscu rekreacji, jakim jest Górka Słupecka. Jedyne co jest nam potrzebne to leżak bądź kocyk oraz to tytułowe śniadanie. W razie potrzeby Amarantus przygotował stoisko, gdzie możecie zakupić zdrowy poranny posiłek.

Organizatorzy nie zapominają również o dzieciach, dla których przygotowują różne atrakcje. W każdą niedzielę przygotowane będzie coś innego. Od malowania twarzy po warsztaty organizowane przez MOK.