Rowerem do 6 km od Mysłowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 marca?

Ścieżki rowerowe w okolicy Mysłowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Mysłowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Trzy zabory i huta Uthemann

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 330 m

Suma zjazdów: 333 m

Trasę dla rowerzystów z Mysłowic poleca Shadow125

Właściwie wyszedłem bez konkretnego planu ale jak już wsiadłem na rower zrobiła się z tego wycieczka po "trzech zaborach" szlaku dawnego pogranicza i przy okazji huta Utherman a właściwie to co z niej zostało. Początek to właściwie miejsce wieży Bismarcka potem skierowałem się w stronę Jaworzna i skręciłem w żółty szlak rowerowy który prowadzi do Trójkąta Trzech Cesarzy. Po drodze trafiłem na kamień graniczny z symbolem górniczym a także powalone przez zwierzaki drzewa. Obok czynnego mostu kolejowego były resztki konstrukcji z kamienia, przypuszczalnie most z tamtych czasów. Trójkąt widziałem z wszystkich stron. W okolicach obelisku zaczyna się szlak dawnego pogranicza który prowadzi do Parku Tysiąclecia w sosnowcu. Postanowiłem nim pojechać. Przy okazji watro zatrzymać się przy starym cmentarzy żydowskim. Dale w drogę, nie wiedziałem, że tam jest zapora na pszemszy. Dojechałem do "Stawików" w Sosnowcu i jako, że "Park Tysiąclecia" to kolejna wyprawa postanowiłem wracać, ale to nie koniec. Z daleka zobaczyłem wieżę ciśnień nieistniejącej już Huty Szopienice i postanowiłem nam podjechać, niewiele z niej zostało ale szacun dla projektu ratowania cechowni (to ten budynek z zegarem na wieży. Jeszcze tylko uzupełnienie napojów i w domku :). Spacerowa trasa jak dlA mnie "jedź i oglądaj" - POLECAM :)

