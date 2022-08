Remont ulicy Bytomskiej w Mysłowicach ciągle trwa. Lokalni przedsiębiorcy tracą cierpliwość i pieniądze... „Pójdziemy z torbami!" Szymon Kwiatkowski

Remont ulicy Bytomskiej w Mysłowicach trwa w najlepsze. Lokalni przedsiębiorcy załamują ręce, ponieważ ta inwestycja znacząco utrudniła im pracę, przez co tracą możliwość zarobku. Spotkaliśmy się z Panią Marią, która od ponad 10 lat zajmuje się sprzedażą tapet na tej ulicy. Rewitalizacja ulicy Bytomskiej doprowadza do spadku ilości klientów, co może doprowadzić do zamknięcia sklepu...