Przegląd prasy 4.03.2022 Mysłowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mysłowic

Najgorsze w sprawie Ukrainy dopiero nadejdzie – uważa prezydent Francji Emanuel Macron. To wniosek po dzisiejszej rozmowie francuskiego przywódcy z Władimirem Putinem.

Mysłowiccy policjanci prowadzili działania o nazwie "bezpieczny pieszy". Mają na celu ujawnienie wykroczeń, przez które pieszy mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. Policjanci ujawnili 22 wykroczenia.

Wiele osób nie zapomni tego dnia do końca życia. Na pewno będą to pasażerowie dwóch pociągów, które 3 marca 2012 roku zderzyły się w Chałupkach, pod Szczekocinami. W katastrofie zginęło 16 osób, a ponad 150 zostało rannych. To ogromna tragedia, w której bohaterami byli mieszkańcy okolicy. Dziś mija 10 lat od katastrofy.