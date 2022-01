Przegląd prasy 26.01.2022 Mysłowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mysłowic

Abonament RTV to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia i/lub telewizora. W 2022 miesięczne opłaty będą wynosić tyle samo co w poprzednim roku, czyli 7,5 zł za odbiornik radiowy i 24,50 zł za odbiornik radiowo-telewizyjny lub telewizyjny. Niektóre osoby nie muszą jednak martwić się dodatkowymi opłatami. Ustawa przewiduje całkiem długą listę zwolnionych z opłat abonamentowych. Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV!

Piąta fala nie odpuszcza. Dziś, 25 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych zakażeniach - to wzrost o 88 proc. do ubiegłego wtorku. Zmarły 252 osoby. A jak wygląda sytuacja w Śląskiem?

Szukasz pomysłu na szybki, oszczędny i tani obiad? Mamy dla Ciebie idealny przepis na krokiety z mięsem. Do ich przygotowania możesz wykorzystać marchewkę i mięso, na którym gotowany był rosół. Jedyne co musisz zrobić, to usmażyć naleśniki. Zobacz, jakie to proste i wypróbuj nasz prosty przepis na danie zero waste.

Karolina Bielawska w 2019 roku otrzymała tytuł Miss Polonii, teraz ma szansę zostać najpiękniejszą kobietą na świecie. Poznaj naszą kandydatkę i zobacz, kiedy odbędzie się gala Miss World 2021.