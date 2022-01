Przegląd prasy 14.01.2022 Mysłowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mysłowic

Mysłowice. Prezydent Dariusz Wójtowicz zaproponował mieszkańcom ciekawą współpracę, której owocem byłyby dwie pasieki w mieście. Jeśli mieszkańcy opowiedzą się "za", pojawią się już wiosną. Co na to mieszkańcy?

W czwartek 13 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 878 nowych zakażeniach - to wzrost o ok. 2. procent do czwartku w ubiegłym tygodniu. Zmarło minionej doby 481 osób. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Niedawno otwarty dyskont Mere w Skarżysku - Kamiennej cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów, towar szybko znika z palet i półek. Powód jest jeden - ceny towarów są znacznie niższe, niż w innych sklepach. Legendarna stała się "mieszanka bigosowa" sprzedawana po 5,38 złotych za kilogram. Sprawdziliśmy, ile kosztują wędliny w rosyjskim markecie i jaki mają skład.