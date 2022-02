Przegląd prasy 12.02.2022 Mysłowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mysłowic

Od kilku dni liczba nowych zachorowań spada! Wiąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, lecz porównując tydzień do tygodnia - ewidentnie liczba ta jest mniejsza. jak poinformowało dziś 11 lutego Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń w Polsce jest 35 777 - to o ok. 25 proc. mniej niż w ubiegły piątek. Więcej jest jednak zgonów - o ok. 18 procent. Ubiegłej doby zmarło aż 290 osób.