Przegląd prasy 10.02.2022 Mysłowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Mysłowic

O zwrot kosztów poniesionych na zakup paliwa mogą starać się kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej i publicznej. Miesięcznie można odzyskać do 300 złotych, a nawet więcej. W artykule wyjaśniamy, jak uzyskać pieniądze i kto i na jakich zasadach może starać się o zwrot poniesionych kosztów na zakup paliwa oraz podajemy instrukcję, jak to zrobić.

Mysłowiccy policjanci już kilka godzin po zdarzeniu ustalili, a następnie zatrzymali kobietę, która na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej potrąciła pieszą. Przyczyniła się do tego informacja przekazana przez świadka wypadku. 22-latka z Jaworzna została objęta policyjnym dozorem, o jej dalszym losie zadecyduje sąd.

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił „początek końca pandemii". Podał też nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. Z kolei szef MEiN Przemysław Czarnek przekazał, że od 21 lutego wszystkie dzieci wrócą do nauki stacjonarnej.

W każdy weekend w klubach woj. śląskiego bawią się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy. Za nami STYCZEŃ pełen imprez w naszym województwie... i nie brakowało na nich pięknych dziewczyn. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najładniejsze dziewczyny na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Gliwic i Siemianowic Śląskich. To te piękności rządziły na dyskotekach w styczniu 2022.

"Czarne strefy" w woj. śląskim wprowadzono przed rokiem w tych powiatach, w których średnia liczba nowych zachorowań przekraczała 70 na 100 tys. mieszkańców. Gdyby te zasady zastosować również dziś - WSZYSTKIE powiaty w woj. śląskim musiałyby się znaleźć w czarnych strefach. Sprawdź TOP 20 powiatów, gdzie sytuacja z koronawirusem jest najgorsza.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach zorganizuje dla mieszkańców morsowanie. Spotkania będą przede wszystkim dla osób początkujących, które chciałyby zacząć morsować, by poprawić swoje zdrowie, czy kondycje. Pierwsze wspólne morsowanie już 20 lutego.

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o 500 tys. zgonów spowodowanych zakażeniem Omikronem. Obecnie ten wariant koronawirusa staje się dominujący na całym świecie. Pojawił się również jego subwariant Omikron BA.2. Obie wersje wirusa SARS-CoV-2 do tej pory uważane były za bardziej zakaźne, ale łagodniejsze od poprzednich mutacji. Okazuje się jednak, że są one równie niebezpieczne co pierwotna wersja koronawirusa. Zwróć uwagę zwłaszcza na te objawy, dzięki którym rozpoznasz zakażenie podwariantem Omikronu BA.2.