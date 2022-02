Prasówka Mysłowice 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mysłowicach nie minęło Cię nic ważnego

W woj. śląskim wciąż jesteśmy na fali wzrostu nowych zakażeń koronawirusem. Każdego dnia przybywa do 8 tys. chorych, a oficjalna liczba osób na kwarantannie dochodzi do 100 tys., chociaż wiadomo, że osób samoizolujących się jest znacznie więcej. Śląskie ponownie przewodzi zestawieniu województw z najwyższą liczbą zachorowań. Gdyby ponownie wprowadzić podział na strefy, połowa powiatów w woj. śląskich byłaby czerwoną strefą. Sprawdźcie, jak aktualnie wyglądałby podział na strefy w regionie, gdyby obowiązywał.

Szakszuka to pyszne danie z Bliskiego Wschodu, które podbija obecnie serca Polaków. Potrawę przygotowuje się z jajek, pomidorów oraz ulubionych dodatków. Można ją jeść prosto z patelni. Takie śniadanie dostarczy nam sporo energii na dobry dzień! Jak zrobić najlepszą szakszukę? Mamy dla Ciebie najlepszy przepis. Sprawdź, jak kroku po kroku przygotować szakszukę na idealne śniadanie.

Jedzenie śniadań to same korzyści! Poranny posiłek pomaga zadbać o szybszy metabolizm, mniejszą tendencję do tycia, wyższy poziom energii do działania i lepszą sprawność umysłową, co udowodniono zwłaszcza w przypadku dzieci. Ważne jednak, od jakich produktów i dań zaczynamy nasz dzień! Wyjaśniamy, jakie efekty zapewnia spożywanie pierwszego posiłku w ciągu dnia, ile kalorii powinien dostarczać i z jakich pokarmów się składać. Sprawdź też nasze inspirujące pomysły na zdrowe śniadania!