Prasówka Mysłowice 27.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mysłowicach nie minęło Cię nic ważnego

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na farmie fotowoltaicznej w Mysłowicach będą miały docelowo moc 100 MW. Będzie to największa taka instalacja w Polsce. Farma zostanie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Inwestycja będzie realizowana dzięki pieniądzom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dziś, w środę 26 stycznia padł rekord zakażeń od początku pandemii w Polsce! Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest aż 53 420 - to o ok. 75. proc. więcej zakażeń niż w ubiegłą środę. Zmarło 276 osób. Jak w Śląskiem?

CHORZÓW. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka już oficjalnie został przekształcony w Park Śląski SA. Według Parku, jest to działanie na rzecz poprawy identyfikacji i dopełnienie procesu zmiany marki, który rozpoczął się 10 lat temu. Społecznicy są oburzeni i mówią o usuwaniu pamięci o Jerzym Ziętku - założycielu „zielonych płuc śląska".

EDUKACJA. Nauka zdalna w całym kraju od czwartku - to decyzja ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka. Ale nie dla wszystkich uczniów! "Młodsi uczniowie nie chorują na COVID-19? - pytają internauci i tworzą MEMY. Jak poinformował dziś Przemysław Czarnek, nauka stacjonarna będzie kontynuowana w przedszkolach, zerówkach i klasach od I do IV. Czy oznacza to, że COVID-19 atakuje tylko starsze dzieci? Decyzja ministra edukacji i nauki stała się inspiracją dla twórców MEMÓW - zobaczcie je w galerii.