Prasówka Mysłowice 25.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mysłowicach nie minęło Cię nic ważnego

Wypadek w Mysłowicach. Lądowanie helikoptera LPR w Mysłowicach w okolicach ul. Mikołowskiej. Doszło do potrącenia pieszego. Na miejscu służby medyczne i straż pożarna.

Z dnia na dzień, rośnie liczna nowych zakażeń! Dziś, w poniedziałek 24 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o aż 29 100 nowych zachorowaniach - to wzrost do ubiegłego poniedziałku o ok. 180 proc. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

Gdzie w woj. śląskim nie będzie dziś prądu? Tauron poinformował o wyłączeniach energii elektrycznej w całym województwie śląskim. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. Koniecznie sprawdźcie!