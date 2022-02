Prasówka Mysłowice 21.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mysłowicach nie minęło Cię nic ważnego

Umiarkowana prędkość na drogach w styczniu 2022 r. Zmiany w zachowaniu kierowców efektem obowiązywania nowego taryfikatora mandatów. Jest to widoczne głównie w obrębie największych miast, gdzie kierowcy poruszają się ze średnią prędkością do 34 km/h. Najczęściej popełniane przekroczenie prędkości wynosi do 10 km/h i aktualnie jest karane mandatem w wysokości 50 zł.