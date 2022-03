Prasówka Mysłowice 20.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mysłowicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Mysłowice 20.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W niedzielę 20 marca przyjdzie do nas astronomiczna wiosna. Temperatura za oknami faktycznie jest już dużo wyższa niż czasem bywa to w marcu, więc faktycznie można już poczuć, że zima odchodzi powoli w zapomnienie. A jak wiosnę witaliśmy przed II wojną światową a potem w czasach PRL-u? To możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęciowej.