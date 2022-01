Prasówka Mysłowice 12.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Mysłowicach nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek 11 stycznia, od wczesnych godzin porannych, na kopalniach Polskiej Grupy Górniczej organizowane są masówki. Związkowcy namawiają górników do wzięcia udziału w rozpoczynającym się w środę referendum strajkowym. Tego samego dnia odbędą się także kolejne negocjacje z zarządem spółki w sprawie podwyżek i rekompensat dla pracowników PGG. Jakie będą ich konsekwencje?

Nie chcesz się znaleźć za tymi drzwiami! Dla jednych to hotel na koszt państwa, dla większości jednak, jest to straszne miejsce, gdzie nikt nie powinien się znaleźć. Sprawdziliśmy cele największych zakładów karnych w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia we wtorek 11 stycznia poinformowało o 11 406 nowych zakażeniach - niemal identyczna ilość chorych była w ubiegły wtorek. Wzrosłą jednak liczba zgonów. Ubiegłej doby zmarły 493 osoby! Liczba zgonów wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie!

Święta już dawno za nami, ale wielu z nas wciąż zdobi swoje mieszkanie przystrojoną choinką. Po świętach wiele osób ma problem, co z nią zrobić i jak bezpiecznie się jej pozbyć. W Mysłowicach pomoże ZOMM. Dziś zbiorą żywe choinki od mieszkańców.

ZASADY DODATKU OSŁONOWEGO 2022. Dodatek osłonowy to kolejna forma pomocy, z której będzie mogło skorzystać wiele rodzin! Zobaczcie, kto może dostać taki dodatek, co trzeba zrobić, aby go dostać. Rok 2022 roku poza podwyżkami najniższej krajowej przyniósł nam też wyższe ceny za energie elektryczna czy gaz. Dla wielu gospodarstw domowych to duży cios, dlatego przygotowano dodatek osłonowy, który ma odciążyć budżety. Jak z niego skorzystać?