Powstaje stacja paliw firmy Moya przy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach. Zobacz zdjęcia

W Mysłowicach powstaje nowa stacja paliw . Pomiędzy ulicami Obrzeżna Zachodnia, Huta Rozalii oraz Partyzantów. Wjazd na stację będzie umieszczony z dwóch stron od ulicy Partyzantów oraz ulicy Huty Rozalii. Patrząc na jeszcze niedokończoną stację, możemy już powiedzieć, że będzie to stacja firmy Moya.

Stacja paliw Moya

Moya założona została w 2009 roku i należy ona do spółki Anwim S.A., ogólnopolskiej sieci stacji paliw. W Polsce firma posiada 387 placówek. Oferują one pełną gamę usług od sprzedaży paliwa, przez własny koncept kawiarniano-gastronomiczny Caffe Moya, sklep, aż po myjnie i ofertę kierowaną do klientów biznesowych.

Na przyszłej mysłowickiej stacji również znajdziemy sklep wielobranżowy i punkt kawiarniano-gastronomiczny Caffe Moya. Stacja powinna zostać otwarta w drugiej połowie września. Zobacz, jak teraz wyglądają prace.