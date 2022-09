Powrót "Śniadania z Biznesem". Tematem pierwszego spotkania po przerwie była ocena lokalnego rynku pracy

Śniadanie z Biznesem

Spotkanie odbyło się 14 września o godzinie 8.30 w Szybie Bończyk. Tematem przewodnim spotkania była „Ocena lokalnego rynku pracy zarówno z perspektywy szkolnictwa, jak i pracodawców”.

Co miesiąc a dokładniej co drugą środę miesiąca, poruszane są różne tematyki z perspektywy przedsiębiorcy. Po spotkaniu dochodzi do dyskusji, podczas których ustala się tematykę następnego spotkania. Zazwyczaj są one płatne 30 złotych. Następne spotkanie planowane jest na 12 października a tematem przewodnim, który będzie omawiany w przyszłym miesiącu, jest „niePEŁNOSPRAWNI w PRACY”.