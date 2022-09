Powraca cykl „Kino jak dawniej”. Jeszcze w tym miesiącu zobaczymy film „Miss Potter”

Ze względu na pogodę ciężko zorganizować kino plenerowe. Nawet najciekawszy seans mógłby nie być interesujący, gdy doskwierałby nam chłód. To nie znaczy, jednak że nie możemy wybrać się na seans w wolny dzień.

Kino jak dawniej

Po wakacyjnej przerwie powraca do Mysłowic cykl zwany „Kino jak dawniej”. Podczas puszczanych filmów nie doświadczymy przepełnionej brutalnością akcji, jak ma to miejsce we współczesnym kinie. Wyświetlane filmy będą stawiały na głęboką treść i nierzadko będą poruszać i wzruszać swoich widzów.

Cykl skierowany jest do starszych widzów, głównie seniorów a odbywać się będzie w każdy ostatni czwartek miesiąca. Seanse odbywają się z odpowiednim natężeniem dźwięku, a zamiast małych nieczytelnych napisów, widownia słyszy głos lektora.