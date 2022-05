Policjanci wraz z Sznupkiem odwiedzili Szkołę Podstawowo Sportową im. Olimpijczyków Śląskich z okazji festynu „Baw się z nami sportowcami”

Będąc dzieckiem często słyszało się pytanie „kim chcesz zostać, jak dorośniesz?”. Odpowiedzi były różne takie jak lekarz, strażak czy policjant właśnie. Mundurowi w Mysłowicach dali dzieciom przedsmak tego jak wygląda ich praca.

21 maja mysłowiccy dzielnicowi odwiedzili wraz z maskotką Sznupka XXII Festyn Środowiskowy „Baw się z nami sportowcami” w Szkole Podstawowo Sportowej w dzielnicy Piasek. Mundurowi opowiadali o swojej służbie, a także pokazywali swoje wyposażenie wraz z radiowozem. Maskotka śląskiej policji w tym czasie zabawiała najmłodszych oraz pozowała do wspólnych zdjęć. Nie obyłoby się też bez elementu edukacyjnego kiedy to mundurowi tłumaczyli dzieciom zasady bezpiecznej drogi do jak i ze szkoły.