Policja złapała 114 kierowców w ciągu dwóch dni, podsumowanie akcji „Prędkość”

Nadmierna prędkość to najczęstsza przyczyna wypadków na drogach. Jazda samochodem potrafi być nieprzewidywalna. Im szybciej prowadzimy dany pojazd, tym krótszy mamy czas reakcji, by nie doprowadzić do wypadku. Nie mamy wpływu na to co może wyskoczyć nam na drogę. Mamy jednak wpływ jak długi czas reakcji będziemy na to mieli.