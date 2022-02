Plac Katarzyny Salomonowej w Mysłowicach nabiera nowych kształtów. Posłuży mieszkańcom

Kolejne zmiany dla mieszkańców Mysłowic

Mieszkańcy Mysłowic zyskują kolejne miejsce do przyjemnych spacerów. To plac Katarzyny Salomonowej, w centrum miasta. Mieszkańcy znajdą tu sporą przestrzeń, by spędzić trochę wolnego czasu. Wiosną nie zabraknie tam zieleni, a także ławek, by usiąść i odpocząć.

- Szanowni Mieszkańcy, oto plac Katarzyny Salomonowej, który mieści się między ul. Struga Miejska, Starokościelną i ogrodzeniem kościoła Mariackiego. Niewielki teren, ale uroczy. Idealny do spacerów i spotkań z przyjaciółmi. Ten piękny zakątek stworzyliśmy dla Was, stworzyliśmy go Wspólnie dla Mysłowic - poinformował Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Cały czas trwają także prace nad Parkiem Zamkowym w Mysłowicach. Przechodzi gruntowny remont, a jego otwarcie planowane jest już w Majówkę. Teraz trwa przede wszystkim sprzątanie tego terenu po zaawansowanych pracach budowlanych. Już w maju mieszkańcy będą mogli korzystać z parku pełną parą.