Pijany kierowca z Mysłowic chciał przekupić policjantów. Teraz odpowie za przestępstwo korupcyjne

Pijany kierowca z Mysłowic chciał przekupić policjantów.

Mundurowi z mysłowickiej drogówki, podczas kontroli na ulicy Fabrycznej w Mysłowicach, zatrzymali kierowcę hyundaia. Mając podejrzenia, o nietrzeźwości mężczyzny, mundurowi poddali go badaniu. Wynik wskazał 0,4 promila i był to dowód, że 56-letni mieszkaniec Mysłowic prowadził swój pojazd po spożyciu alkoholu.

Mężczyzna w obawie o konsekwencje swojego czynu, próbował wręczyć mundurowym 650 złotych łapówki, by ci puścili go wolno. Po tej propozycji natychmiast został zatrzymany. Usłyszał już zarzut przestępstwa korupcyjnego, za które grozi kara do 10 lat więzienia.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który zajmie się również sprawą prowadzenia przez niego samochodu pod wpływem alkoholu. Za to z kolei czeka go kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych i zakaz prowadzenia pojazdów.