Park Zamkowy w Mysłowicach: widać tu już wiosnę, ale i wiele zniszczeń. Prezydent apeluje do mieszkańców

Na 30. kwietnia zaplanowano oficjalne otwarcie parku zamkowego w Mysłowicach. Przeszedł sporą metamorfozę, by tego lata, w pełni służyć mieszkańcom. Ma to być przyjemne, zielone miejsce dla wszystkich. Niestety, jeszcze na długo przed otwarciem, park zmaga się z wieloma problemami. Wiele nowych elementów parku zostało już zniszczonych.

- Ktoś zniszczył rurki doprowadzające wodę do poidełka i pracownicy firmy, która robiła remont parku, zmuszeni są do gruntownych napraw. Mamy tutaj także duże stoisko na rowery, które zostało wyrwane i zniszczone wraz z betonem, który zabezpiecza to miejsce. Tak samo zostały zniszczone siedziska, gdzie mamy stoły do gry w szachy. Siedziska już udało się naprawić, choć wcześniej zostały wyrwane. Do zniszczeń dochodzi także na placu zabaw, dlatego straż miejska będzie pilnowała tego parku - mówił Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.