Park Zamkowy teraz a 6 lat temu. ZOBACZ ZDJĘCIA

Park Zamkowy kryje w sobie wiele tajemnic, właśnie tutaj znajdowały się zabudowania dworskie. Mówi się nawet, że miejsce związane jest z samym powstaniem Mysłowic. Dziś jest to obszar rekreacji, dla mieszkańców gdzie mogą śmiało pojeździć na rolkach czy rowerze albo zwyczajnie pospacerować. Na przestrzeni lat Park Zamkowy zmienił się, niegdyś zniszczone ławki i pola zarastające teraz wyremontowane miejsca do relaksu czy plac zabaw. Nawet budynek Miejskiej Stacji Sanepidu otrzymał drugie życie. Jak zmienił się park od 2016 roku? Zapraszamy do galerii.