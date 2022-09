Otwarcie nowego sklepu odzieżowego na ulicy Moniuszki 61 w Mysłowicach! Zobacz zdjęcia

Dziś pisaliśmy już, że 9 września mieszkańcy Brzęczkowic mogą cieszyć się nowo otwartym sklepem Dealz. Dzień wcześniej otwarty został sklep MAX-MODA.

Sklep znajduje się na ulicy Moniuszki 61 w Mysłowicach obok sąsiadującego sklepu Netto. W ofercie możemy znaleźć odzież, obuwie, galanteria, zabawki, produkty biurowe i wiele innych. Sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 19.00 a w niedziele handlowe 10.00 - 18.00.

Wrażenie sprawia ilość produktów do wyboru. Sklep prowadzi działalność podobną do tej, która znajdowała się w starym Auchanie przy ulicy Katowickiej. Zobaczcie, co możemy zobaczyć w sklepie.