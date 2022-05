Oszustwo „na BLIKA” nie daj się okraść, zobacz na co zwracać uwagę

Na telefonach mamy coraz więcej możliwości. Kiedyś przedmiot, który służył głównie do dzwonienia, dziś jest używany do przeglądania social mediów, robienia zdjęć czy szybkich zakupów. Płacenie telefonem jest wygodnym zamiennikiem, nie musimy dzięki temu nosić portfela a w nim gotówki czy kart bankowych. Czy jednak nie narażamy się tym na większe zagrożenie?

Metoda „na BLIKA”

Mieszkaniec powiatu strzelińskiego został oszukany nową metodą „na BLIKA”. Oszust włamał się na konto na jednym z portali społecznościowych, po czym napisał do jednego ze znajomych, że pilnie potrzebuje pożyczki przez wspomniany właśnie kod BLIK. Takim sposobem mieszkaniec Strzelina stracił swoje pieniądze.

Jak w zasadzie działa taki proceder? Kluczowym czynnikiem jest włamanie się na konto innej osoby. Oszust znajdujący się w social mediach piszę o pomoc do wybranego znajomego osoby, na której konto się wkradł. Następnie prosi on o podanie kodu BLIK, podczas procederu tłumaczy, że potrzebuje szybkiej pożyczki, tego samego dnia odda i tym podobne zdania mające wzbudzić ufność. W celu pomocy „znajomemu” osoba loguje się do swojego banku, gdzie wygeneruje kod BLIK. Takiej transakcji nie można już cofnąć, bo złodziej od razu podaje wysłany kod i tym samym wypłaca pieniądze z bankomatu. Co prawda właściciel konta musi potwierdzić taką transakcję, ale robi to wierząc, że to jego prawdziwy znajomy, który znalazł się w potrzebie.