Ostatni tegoroczny koncert z cyklu Mysłowice Alternatywnie — Starówka już 26 sierpnia!

ARS LATRANS Orchestra

26 sierpnia o godzinie 20.00 odbędzie się ostatni już w tym roku koncert realizowany z funduszy Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas finałowego wydarzenia zobaczymy ARS LATRANS Orchestra.

Kolektyw ARS LATRANS co roku zaprasza kilkunastu muzyków do współpracy, którzy wspólnie komponują utwory inspirowane tematem festiwalu. W tym roku artyści wzieli na warsztat emocje rodzące się w obliczu miłości. „Sztuka Miłości” to projekt, który za pomocą warstwy muzyczno-lirycznej, wizualnej oraz teatralnej opowiada historię o poszukiwaniu kontaktu z drugim człowiekiem, nawet, wtedy gdy niezawsze okazuje się to przyjemnym uczuciem.