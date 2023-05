"Od juniora do seniora" - Rodzinny Piknik Wielopokoleniowy już wkrótce. Dla gości przygotowaliśmy liczne atrakcje

Dla zdecydowanej większości społeczeństwa rodzina jest najważniejszą wartością. By pielęgnować i dbać o wielopokoleniowe relacje rodzin województwa śląskiego oraz uczcić niedawno obchodzony Międzynarodowy Dzień Rodziny „Dziennik Zachodni” wraz z partnerami organizują Piknik Wielopokoleniowy. Na wydarzenie pragniemy zaprosić całe rodziny – dziadków, rodziców oraz dzieci. Dla wszystkich przybyłych gości przygotowaliśmy liczne atrakcje.

“Od juniora do seniora” - czyli piknik dla każdego

Dla najlepszych drużyn „Familijnego turnieju siatkówki” przewidziano atrakcyjne nagrody – dla dorosłych vouchery do hotelu Medi-SPA w Ustroniu, a dla dzieci bilety do Legendii w Chorzowie.

Doskonałą propozycją dla starszych będą zajęcia z jogi i pilatesu. Atrakcją łączącą pokolenia bez wątpienia będzie „Familijny turniej siatkówki”, który zostanie rozegrany w trakcie Pikniku Wielopokoleniowego na boiskach mysłowickiego MOSiR-u w Parku Słupna. Mogą w nim wystąpić całe rodziny, rodzeństwa, rodzice z dziećmi, dziadkowie. W turnieju siatkówki plażowej nie będzie żadnych ograniczeń wiekowych. Aby wziąć udział w turnieju, wystarczy zgłosić się do organizatorów.

Wśród licznych atrakcji przygotowanych dla gości można wymienić również bezpłatny dostęp do parku linowego, parku dmuchańców oraz występy artystyczne Mai Cembrzyńskiej, uczestniczki i finalistki “The Voice Kids”; Grzegorza Poloczka z zespołem; zespołu harcerskiego Słoneczni, a także występ mażoretek i pokaz ju-jitsu. Dla fanów dobrego jedzenia i osób lubiących różnorodne smaki zapewnimy dostęp do oferty gastronomicznej.

Piknik Wielopokoleniowy to doskonała okazja na rodzinną, wielopokoleniową integrację w ciekawy, aktywny sposób z dodatkiem wielu atrakcji. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu! Organizatorami Pikniku Wielopokoleniowego “Od juniora do seniora” są „Dziennik Zachodni” oraz MOSiR Mysłowice. Patronatem honorowym wydarzenie objął Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz, partnerem głównym została Grupa Tauron, a partnerami Stalexport Autostrada Małopolska oraz dom opieki dla osób starszych Senior Residence w Katowicach. Wstęp wolny!