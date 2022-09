Nowy parking na ulicy Nowowiejskiego w Mysłowicach. Mieszkańcy wyczekują nowej inwestycji

25 sierpnia została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ulicy Nowowiejskiego. Pomysł nie wziął się znikąd, wszak zamieszkali w tamtej okolicy mysłowiczanie niejednokrotnie muszą szukać miejsca albo parkować samochody na równoległych ulicach. Próba zmiany takiego stanu rzeczy była podjęta już w 2007 roku. Porozmawialiśmy w tej sprawie z pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia:

Projekt został w tamtym czasie napisany, niestety zaszufladkowany i zostawiony. Po latach wróciłam do tego tematu, ponieważ mieszkam w tej okolicy i doskonale wiem, jak ogromny problem jest z miejscami parkingowymi. Mieszkańcy pragną tego parkingu, ja z nimi rozmawiam cały czas i pytają mnie, kiedy taki parking powstanie i czy to dojdzie do skutku — informowała nas radna miasta Mysłowice Anna Kaczmarzyk.