Nowe łąki kwietne na Górce Słupeckiej i Promenadzie w Mysłowicach jeszcze w tym miesiącu!

Kwiaty często są stałym elementem podczas różnych uroczystości jak wesela, urodziny czy zwykłe festyny. Jako część środowiska naturalnego potrafią zbliżyć nas do natury, dodają życiu codziennemu odrobinę spokoju, harmonii czy estetyki. Mówiąc wprost, widok łąki zapełnionej kwiatami jest po prostu atrakcyjny dla oka.

Łąki kwietne w Mysłowicach

Już niedługo miasto Mysłowice zostanie wzbogacone o dwie kolejne łąki kwietne. Miejsce powstania nie powinno dziwić. Wybrana Promenada i Górka Słupecka to miejsca, gdzie mieszkańcy chętnie wybierają się na spacery czy na odrobinę relaksu w ciepłe dni. Parki nie zostały wybrane przypadkowo jednak nie ze względu na człowieka a na pszczoły. Od 20 maja sąsiadujemy z tymi małymi owadami. Zostały one sprowadzone w ramach projektu pod tytułem „Miodowe Mysłowice” i znajdują się właśnie we wspomnianych miejscach.