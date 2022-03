Mysłowiczanie zbierają na karetkę dla Ukrainy. Jest potrzebna dla zaprzyjaźnionego miasta

Mysłowice zakupią karetkę dla Ukrainy

To już kolejny dzień wojny w Ukrainie. Sytuacja u naszych sąsiadów jest bardzo trudna. W Polsce trwa mobilizacja do pomocy, jak tylko się da. Codziennie wyjeżdżają na przejścia graniczne kolejne transporty z żywnością, lekami i wieloma innymi artykułami. Kolejni uchodźcy trafiają także do wielu miast w Polsce. Wiele jest potrzeb także na miejscu - w Ukrainie. Prezydent Mysłowic - Dariusz Wójtowicz, rozmawiał z merem Tłumacza, miasta w Ukrainie. Znajdują się pod ostrzałem Rosjan i pilnie potrzebują lekarstw i wszelkich artykułów do pomocy rannym.