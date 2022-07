Mysłowiczanie przyłapani na gorącym uczynku, ZDJĘCIA! Kto w Mysłowicach został uwieczniony przez Google Street View? Sprawdź!

Street View uchwyciło mieszkańców Mysłowic. Co jakiś czas jesteśmy świadkami mijającego nas nietypowego samochodu, który na dachu umieszczone ma kamery. To auto Google, które fotografuje ulice, a przy okazji... mieszkańców. Nie wiemy, kiedy się pojawi i zrobi zdjęcie. Fotografuje on wszystko od nieba po ulice z budynkami, na ludziach i zwierzętach kończąc. Można więc powiedzieć, że Google dokumentuje miejską codzienność.

Zostaliście „złapani” przez pojawiającego się znikąd fotoreportera?