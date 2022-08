Mysłowicki Ośrodek Kultury organizuje seans filmowy dla najmłodszych. Już 19 lipca!

Mysłowicki Ośrodek Kultury dba, by mieszkańcy mieli co robić w wolnym czasie. Przez całe wakacje najmłodsi są zajęci różnymi atrakcjami przez prowadzoną akcję „Lato z MOK”.

Gwiazdy pod gwiazdami

Seans będzie można zobaczyć w fili MOK w dzielnicy Dziećkowice na ulicy Długiej 70. Uczestnicy do filmu będą mogli skorzystać z darmowego popcornu, ale żeby go nałożyć, będzie trzeba wcześniej stworzyć sobie specjalny stożek. Pomocne będą tu warsztaty origami, z których będzie można skorzystać w każdym momencie.

Nasi mysłowiccy pracownicy kultury na tym jednak nie poprzestają. Już 19 sierpnia o godzinie 17.00 odbędzie się wydarzenie„Gwiazdy pod gwiazdami” w skutek, którego dzieci będą mogły obejrzeć seans „Niedoparki”. Jest to pierwsza inicjatywa lokalna w ramach projektu Dźwig Kultury.

Niedoparki

O czym będzie opowiadał sam seans? Film „Niedoparki” autorstwa Pavla Sruta opowiada historię o małych stworkach, które na co dzień zamieszkują obszar naszych domostw. Chowają się między książkami, na dnie szaf czy w innych zakamarkach. Stworki są bardzo psotliwe i to właśnie one kradną każdemu z nas po jednej skarpetce, która później kończy w brzuchu Hihlika lub Ramzesa albo jakiegoś innego stwora z ferajny. Małe stworzenia łączą się w grupy, gangi, które rywalizują ze sobą o zaginione skarpetki.