Mysłowicki Ośrodek Kultury organizuje dla dzieci i młodzieży kursy programowania i robotyki

Kurs robotyki, elektroniki i programowania.

Mysłowicki Ośrodek Kultury organizuje stacjonarne kursy robotyki, elektroniki i programowania. Zapisy ruszają na nowy rok szkolny 2022/2023. Kursy będą podzielone na trzy osobne poziomy zaawansowania. Pierwszy poziom ,,konstruktor programista" to dzieci od 8 do 11 roku życia, które dopiero poznają, o co chodzi z tematem. Drugi poziom o nazwie ,,zawodowy programista" jest przeznaczony dla dzieci od 10 do 14 roku życia. Jest on przeznaczony dla dzieci, które co nieco wiedzą już o temacie i chcą zacząć już programowanie np. w języku Python. Trzecim ostatnim poziomem jest ,,programista profesjonalista" przeznaczony dla młodzieży do 12 do 17 roku życia.